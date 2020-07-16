За неделю число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло на 7%

Более 11 тыс. случаев КВИ зарегистрировано за 7 дней.

Более 11 тыс. случаев КВИ зарегистрировано за неделю в Казахстане, сообщил на брифинге председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.

В стране на сегодня зарегистрировано 65 188 случаев КВИ. Из них с симптомами 32 248. Продолжают лечение 25 688 больных, выздоровело 39 066 пациентов. За последнюю неделю с 6 по 12 июля зарегистрировано 11 325 случаев. В сравнении с предыдущей неделей имеется рост на 6,7 %, — сообщил Султангазиев.

Он добавил, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1 674 новых случаев, прирост 2,6 %. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Алматы – 219, Атырауской области – 218.

Наибольший прирост отмечается в Северо-Казахстанской области, который составил 5,1 %, и Восточно-Казахстанской области – 3,9 %.

В целом по стране продолжают лечение 25 688 , в том числе дети 192, в стационаре 9 966, в амбулаторных условиях 15 722, — заключил Султангазиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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