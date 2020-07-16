Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

За неделю число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло на 7%

Более 11 тыс. случаев КВИ зарегистрировано за 7 дней.

Фото : cdn.iz.ru16 июля 2020, 11:26

Более 11 тыс. случаев КВИ зарегистрировано за неделю в Казахстане, сообщил на брифинге председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент zakon.kz.

В стране на сегодня зарегистрировано 65 188 случаев КВИ. Из них с симптомами 32 248. Продолжают лечение 25 688 больных, выздоровело 39 066 пациентов. За последнюю неделю с 6 по 12 июля зарегистрировано 11 325 случаев. В сравнении с предыдущей неделей имеется рост на 6,7 %, — сообщил Султангазиев.

Он добавил, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1 674 новых случаев, прирост 2,6 %. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Алматы – 219, Атырауской области – 218.

Наибольший прирост отмечается в Северо-Казахстанской области, который составил 5,1 %, и Восточно-Казахстанской области – 3,9 %.

В целом по стране продолжают лечение 25 688 , в том числе дети 192, в стационаре 9 966, в амбулаторных условиях 15 722, — заключил Султангазиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты