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Число заболевших коронавирусом в мире выросло за месяц на 50%

выросло число заболевших коронавирусом Фото: Zakon.kz
Согласно данным еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ, число заболевших COVID во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тыс. случаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

"Во всем мире число новых случаев COVID-19 увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тыс. новых случаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период от коронавируса умерли 3 тыс. человек, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тыс. человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тыс. пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51%, соответственно, больше, чем в предыдущие 28 дней.

По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 млн подтвержденных случаев и свыше 7 млн смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 млн человек.

В ноябре сообщалось, грозит ли Казахстану новый карантин.

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