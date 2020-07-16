Радикалами командуют зарубежные террористы - Масимов

В прошлом году сотрудниками КНБ была проведена масштабная операция, в ходе которой пресечены готовившиеся теракты как в Казахстане, так и в сопредельных государствах.

Главная задача КНБ - защита независимости страны и противодействие внешним и внутренним угрозам. Об этом говорится в статье председателя КНБ "На защите национальных интересов", опубликованной в "Казахстанской Правде", передает zakon.kz.

Одной из приоритетных задач обеспечения национальной безопасности страны является противодействие терроризму и экстремизму.

Радикальные религиозные взгляды являются фактором для возникновения социальных конфликтов, при которых сталкиваются мировоззренческие взгляды и конфессиональные ценности. Зачастую такие противоречия, при участии деструктивных элементов и использовании средств распространения ложной информации, могут перерасти из бытовых споров между разными этическими группами в политические или гражданские конфликты. Комитетом национальной безопасности проводится непрерывная работа по снижению террористической и экстремистской угроз, - отметил Карим Масимов.

Глава КНБ напомнил, что в прошлом году была проведена масштабная операция, в ходе которой пресечены готовившиеся теракты как в Казахстане, так и в сопредельных государствах.

Это сотни спасенных жизней и спокойствие нашего общества. Во всех случаях прямое руководство действиями радикалов либо их идеологическую подпитку по Интернету осуществляли зарубежные террористы. При этом молодежь как социальная группа очень восприимчива к религиозной идеологии и является наиболее уязвимой частью казахстанского общества, - подчеркнул Масимов.

Комитетом национальной безопасности и другими государственными органами реализуются меры реагирования на размещение в социальных сетях материалов, содержащих пропаганду терроризма и экстремизма. Ежегодно выявляются десятки тысяч материалов и информационных ресурсов, которые благодаря налаженному взаимодействию с владельцами интернет-сервисов блокируются.

Кроме этого, председатель КНБ высказался об успешной операции "Жусан", в рамках которой 595 казахстанцев были возвращены на родину из Сирии, из которых 406 – дети.

С лицами, не причастными к террористической деятельности, проводится работа по их дерадикализации, реабилитации и адаптации. В отношении казахстанских боевиков приняты меры по их изоляции и осуждению за участие в террористической деятельности. Необходимо отметить, что гуманитарная операция Казахстана о возвращении на родину граждан, оставшихся в Сирии, получила положительные оценки ООН, - указал Карим Масимов.

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