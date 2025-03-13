КНБ нейтрализовал радикалов в Алматы
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Сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.
Об этом в Комитете рассказали 13 марта 2025 года.
"По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК".Пресс-служба КНБ РК
Фото: gov.kz
Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
10 марта 2025 года в пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что в Мактааральском районе Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов.
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