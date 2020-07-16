В Алматы 72 мобильные бригады работают с пациентами, которые лечатся дома

Организованна так называемая виртуальная инфекционная больница.

В Алматы на амбулаторном лечении под мониторингом врачей находятся 2435 пациентов, из них 1744 - с бессимптомным течением и 691 пациент – с легкой степенью тяжести. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

Организованна так называемая виртуальная инфекционная больница. На амбулаторном уровне работают 72 мобильные бригады. Количество задействованных специалистов тут увеличено практически в два раза и составило 409 врачей, - сообщил он на брифинге.

Он отметил, что задача таких специалистов оказывать помощь пациентам на дому. Для этого они оснащены необходимыми СИЗ.

Также они проводят забор ПЦР и при необходимости назначают лечение, организовывают стационар на дому с соответствующим лекарственным обеспечением.

Кроме того, по словам Надырова, для усиления контроля за пациентами из группы риска начал работать Центр мониторинга пациентов.

Это совместный проект акимата Алматы и Казахского Национального медицинского университета им.С.Д. Асфендиярова. Цель данного работы – круглосуточный мониторинг амбулаторных пациентов из группы риска. На сегодня отрабатывается алгоритм взаимодействия данного центра с поликлинической службой и службой скорой неотложной медпомощи, - пояснил глава управления.

Он полагает, что такой подход будет способствовать снижению количества осложнений и позволит обеспечить эффективное лечение на амбулаторном уровне.

Глава управления также остановился на порядке госпитализации.

Для регулирования потоков пациентов между клиниками, госпитализация пациентов в так называемые ковидные клиники будет осуществляться строго через службу скорой неотложной медицинской помощи. Это так же нам позволит свести к минимуму перемещение пациентов в городе и минимизировать распространение инфекции в обществе, - отметил Надыров.

По его словам, необходимое количество машин скорой помощи в городе имеется.

Для оценки тяжести пациентов, сотрудники скорой помощи, приехав на вызов, будут использовать специально разработанный чек-лист и в зависимости от тяжести состояния решать вопрос госпитализации пациентов.

Здесь я хотел бы обратиться к населению, чтобы они с пониманием отнестись к данному подходу. Пациенты с легкой степенью тяжести должны лечиться на амбулаторном уровне. Ресурсы стационаров первого и второго эшелона должны быть направлены на лечение пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести. Это позволит нам минимизировать количество осложнений и смертей, - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Алматы меняют подходы в управлении потоками пациентов с КВИ.

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