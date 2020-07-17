Согласны получить 42 500? Казахстанцы начали получать смс

С 17 июля начат прием заявок на получение единовременной выплаты 42500 тенге.

На известном паблике в Instagram выложили скриншот от подписчика, на котором видно смс-сообщение о назначении выплаты 42500 тенге в июле в связи с приостановлением деятельности некоторых предприятий из-за карантина, передает zakon.kz.

В комментарием под данным скриншотом подписчики сообщают, что им тоже стали приходить подобные сообщения. Но есть и те, кто пока не получил смс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вам пришло смс ? Публикация от ✳️Kazakhstan | Казахстан✳️ (@krispi.almaty) 16 Июл 2020 в 8:21 PDT

Напомним, с 17 июля начат прием заявок на получение единовременной выплаты 42500 тенге. Срок подачи обращений продлевают до первого сентября, чтобы все нуждающиеся смогли успеть получить пособие за июль.

Как сообщал министр труда Биржан Нурымбетов, многим получателям социальную выплату назначат проактивно. То есть после пересмотра единой базы лиц, которые ранее, во время режима ЧП получили 42500 тенге, людям отправят смс-оповещение о назначении пособия. Если вам на мобильный телефон пришло такое сообщение, необходимо подтвердить свой статус, отправив в ответном сообщении цифру 1.

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