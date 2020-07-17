Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Сайт 42500.enbek не выдержал наплыва заявок

Временно он не принимал заявки.

Фото : cabinethelp.kz17 июля 2020, 10:54

Сайт 42500.enbek времено перестал принимать заявки из-за перегруза, передает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось на самом сайте.

По причине большого количества обратившихся на сайт все свободные ресурсы сейчас заняты.
Сейчас на нашем сайте одновременно около 25 000 человек подают свои заявки.

Все обращения будут обязательно приняты. Пожалуйста, просим Вас вернутся через некоторое время.

Подготовьте, пожалуйста, следующую информацию, которая нужна для заполнения:
ФИО и ИИН - данные из вашего удостоверения личности или паспорта.
БИН работодателя - можете узнать данные у своего работодателя или найти в своем трудовом договоре.
Ваш IBAN счет в банке - можете найти в личном кабинете вашего банка, либо обратившись в call-center или отделение вашего банка.
Email - Надеемся, что у вас уже есть электронная почта и вы помните пароль. Если нет, то самое время ее создать.
Благодарим Вас за ожидание!

Позже портал заработал.

Прием заявок на выплату единоразовой помощи 42 500 тенге стартовал в пятницу,17 июля. Некоторым казахстанцам, получившим ранее помощь, автоматически пришили смс с вопросом, не желают ли они снова получить выплату.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты