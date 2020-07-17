Сайт 42500.enbek не выдержал наплыва заявок

Временно он не принимал заявки.

Сайт 42500.enbek времено перестал принимать заявки из-за перегруза, передает zakon.kz.

Сообщение об этом появилось на самом сайте.

По причине большого количества обратившихся на сайт все свободные ресурсы сейчас заняты.

Сейчас на нашем сайте одновременно около 25 000 человек подают свои заявки.

Все обращения будут обязательно приняты. Пожалуйста, просим Вас вернутся через некоторое время.

Подготовьте, пожалуйста, следующую информацию, которая нужна для заполнения:

ФИО и ИИН - данные из вашего удостоверения личности или паспорта.

БИН работодателя - можете узнать данные у своего работодателя или найти в своем трудовом договоре.

Ваш IBAN счет в банке - можете найти в личном кабинете вашего банка, либо обратившись в call-center или отделение вашего банка.

Email - Надеемся, что у вас уже есть электронная почта и вы помните пароль. Если нет, то самое время ее создать.

Благодарим Вас за ожидание!

Позже портал заработал.

Прием заявок на выплату единоразовой помощи 42 500 тенге стартовал в пятницу,17 июля. Некоторым казахстанцам, получившим ранее помощь, автоматически пришили смс с вопросом, не желают ли они снова получить выплату.

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