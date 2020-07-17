В Минздраве обеспокоились безопасностью волонтеров

Благие намерения волонтеров не должны превратиться в бесконтрольные походы в опасные больничные зоны, где бушует инфекция - врач.

Министр здравоохранения Алексей Цой провел онлайн встречу с активистами волонтерского движения, врачами, представителями НПО, передает zakon.kz.

Основной повесткой обсуждения стали вопросы организации работы мониторинговых групп, определение их четкого функционала, придание им правового статуса.

По словам активиста общественной инициативы "Общественный контроль" по Алматы Саиды Тауекеловой, при проведении рейдов по аптекам на наличие лекарств, сопровождении гуманитарных грузов и посещении медицинских организаций все чаще возникают проблемы правового характера, которые необходимо отрегулировать.

Нужно прописать четкий функционал каждой мониторинговой группы, выдать удостоверения волонтерам, памятки и опознавательные знаки, наладить обработку поступающей информации и передачу ее в соответствующие инстанции для принятия решений, - отметила лидер волонтерского движения.

По мнению республиканского координатора "Общественного контроля" Лимы Диас, важно выстроить данную работу на системной основе и главным образом не " препятствовать работе врачей и не подвергать опасности свое здоровье, здоровье пациентов. Обеспечить доступ волонтёров на объекты, инфекционные стационары, где необходимо строго соблюдать ряд санитарных норм".

Она сообщила, что на сегодня во всех областях сформированы координационные центры волонтерского движения. Проведена работа по мониторингу доставки в больницы поступающих гуманитарных грузов, идут проверки аптек по наличию лекарств, запланированы визиты в медорганизации.

Депутат Ирина Смирнова считает, что общественные группы вносят неоценимый вклад в дело защиты здоровья граждан, констатируя большие подвижки в обеспечении аптек лекарствами, где нет уже больших очередей.

Ксения Жылкыбаева, представитель Управления здравоохранения Костанайской области также выразила опасения медицинских работников инфекционных и провизиорных стационаров относительно работы общественного контроля.

Благие намерения волонтеров не должны превратиться в бесконтрольные походы в опасные больничные зоны, где бушует инфекция, - отметила она от лица врачей.

Основная задача общественного контроля заключается не в создании препятствий в работе больниц и аптек, а в том, чтобы без эмоции давать объективную оценку происходящему, убеждена одна из активистов движения по Нур-Султану Вера Ким.

Для нас очень важно давать обратную связь, освещать в СМИ, социальных сетях текущую ситуацию. Наша деятельность направлена на нужды людей, которые подверглись заболеванию КВИ, чтобы они получали медпомощь в полном объеме, - отметила она.

Как только у нас будет регламент и договоренность с Минздравом, мы запланируем визиты в медицинские организаций, оказывающие помощь больным с КВИ. В ближайшее время нами будет разработан меморандум – правовая база для работы волонтеров, памятка для волонтеров и регламент целевых мониторинговых групп. Мы надеемся на поддержку Минздрава и местных исполнительных органов, в частности, управления здравоохранения, - резюмировали активисты.

Выслушав мнения всех сторон, министр отметил важность точечной работы с информацией, поступающих от активистов-членов "Общественного контроля", что позволит уже решать системные вопросы с участием местных исполнительных органов.

Нам всем необходимо сплотиться в борьбе с КВИ. Наша задача – правильно отсроить систему здравоохранения, чтобы она была отзывчивой. Чтобы не было халатности на местах, в то же время чтобы врачи чувствовали поддержку и заботу. Что касается пациентов, если есть неправомерные случаи или несоответствие стандартам оказания помощи, необходимо выявлять и выяснять причины. Честь и достоинство врачей и пациентов должны быть непоколебимы, - подчернул глава Минздрава.

Министр отметил важность соблюдения всех мер безопасности и санитарных норм волонтерами.

Они в обязательном порядке должны проходить строгий иструктаж. Без этого допуск в медорганизации не должен быть предоставлен. Также есть огромный риск заражения, а также занесение инфекции в больницы. Поэтому крайне важно соблюдение жестких требований стационаров, - отметил Цой.

По его словам, если есть факторы нарушения законодательства, все нужно оформить с соблюдением определенных норм обжалования.

Самоуправством заниматься нельзя. Со стороны Минздрава я гарантирую, что это будет рассматриваться беспристрастно, - заявил министр.

Член волонтерского движения Бибинур Шералиева обратилась к министру с рядом своих предложений, в частности, они касались перераспределения простаивающего медоборудования, также оказания психологической поддержки пациентам в период эпидемии.

Внимательно выслушав все предложения, министр здравоохранения, выразил готовность оказывать всемерную поддержку активистам "Общественного контроля" для повышения качества медпомощи населению и улучшения работы медицинских организаций.

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