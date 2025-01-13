Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: одними из первых на помощь пришли казахстанские волонтеры

Пожары в Калифорнии не переставая бушуют уже седьмой день. О том, какая ситуация в зоне стихийного бедствия сейчас, сколько человек погибли и как пострадавшим помогают казахстанские волонтеры – в материале Zakon.kz.

По данным властей штата Калифорния, на данный момент с пожароопасных районов эвакуированы около 180 тыс. человек, сгорело примерно 10 тыс. строений. В огне погибли 24 человека. Шестнадцать тел было обнаружено в районе Итон, еще восемь – в районе Палисейдс. Еще шестнадцать человек числятся пропавшими без вести. Спасатели прогнозируют, что количество пострадавших и пропавших в ближайшие дни будет только расти, сообщает ВСС.

В локализации и ликвидации пожара местным спасателям помогают бригады из восьми других штатов США, а также пожарные из Канады и Мексики. Всего в тушении огня участвуют более 14 тыс. специалистов, 1400 пожарных машин и 84 самолета.

Фото: Facebook/CHP — West Los Angeles

Калифорния привыкла к серьезным лесным пожарам, но это стихийное бедствие поражает своими масштабами. К примеру, в Пасифик-Палисейдс огонь уничтожил около 90 кв. км, передает Euronews.

Огненная стихия поглотила особняки таких известных актеров Голливуда, как Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Билли Кристал и Мэл Гибсон. В этом районе также находятся дома других знаменитостей, в том числе Арнольда Шварценеггера и Риз Уизерспун.

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На данный момент пожар угрожает распространиться на густонаселенную долину Сан-Фернандо, где живут около 1,8 млн человек. Кроме это, огонь может уничтожить выставочный Центр Гетти в Брентвуде, там хранятся такие произведения искусства, как картины Рембрандта и Ван Гога.

Причины крупнейших пожаров пока не установлены. Самая распространенная версия – это удар молнии, однако не исключается и вероятность поджога. Так, 10 января в районе Кеннет местные жители задержали одного подозреваемого в этом преступлении.

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Мужчина взят под стражу. Известно, что детективы полицейского управления Лос-Анджелеса выясняют, был ли этот человек причастен к возгоранию.

Фото: Facebook/CHP — West Los Angeles

В пятницу сильный ветер в Лос-Анджелесе начал немного стихать, что позволило пожарным службам добиться некоторых успехов в борьбе с огнем. Но после небольшой передышки он снова усилился. По прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья и до среды скорость ветра "Санта-Ана", помогающего огню еще более стремительно распространяться, может достигнуть 96 км/ч. По данным американской метеорологической службы, самый сильный ветер ожидается уже завтра.

Казахстанцы, проживающие в Лос-Анджелесе, отмечают, что в самом городе качество воздуха значительно ухудшилось. Над многими районами мегаполиса клубится густой дым, в некоторых кварталах сложно дышать без средств защиты.

"В первые дни в городском воздухе летал пепел. Сегодня, если в некоторых частях города находиться без медицинской маски, то через время начинаешь чувствовать жжение в горле, после чего наступает приступ тяжелого кашля. Несмотря на это, в городе абсолютно нет никакой паники, нет очередей в магазинах или пробок. Лос-Анджелес живет прежней жизнью", – рассказал казахстанец Равиль Абашидзе.

Он также отметил, что одними из первых на помощь к погорельцам пришли казахстанцы. С собой они приносили еду, воду и одежду из дома для пострадавших жителей.

"Я и многие наши соотечественники работают в центрах помощи, которые располагаются по всему городу. Занимаемся раздачей еды, средств гигиены и одежды. Конкретно в мои обязанности входит распределение вещей. Местные нас благодарят. Говорят, что у казахстанцев большое и доброе сердце", – поделился Равиль Абашидзе.

Казахстанец рассказал, что жители штата очень недовольны профилактической работой спасательных служб. По их мнению, пожар можно было остановить и не допустить такого количества жертв и ущерба.

"Спасательные службы Калифорнии отличаются своим высоким профессионализмом и всегда были на высоте. Их часто ставили в пример подразделениям из других штатов. Жители мегаполиса и близлежащих районов не понимают, как ситуация вышла из-под контроля экстренных служб и почему они не приняли оперативных мер. Также непонятно, куда смотрели вертолетные патрули, которые постоянно кружат над пожароопасными участками. Стоит отметить, что очаги возгораний находились именно на маршруте их патрулирования," – рассказал Равиль Абашидзе.

Кроме пожарных, в район бедствия было направлено около 1200 полицейских со всей страны. Они круглосуточно патрулируют дороги, обходят дома местных жителей и оказывают помощь населению при эвакуации.

Но самая главная их задача – это охрана имущества граждан от мародеров. Только за последние несколько дней правоохранители арестовали 29 человек, которые промышляли воровством в домах, оставшихся без хозяев. В большинстве случаев все задержанные прибыли из других штатов и решили воспользоваться ситуацией.

По предварительным подсчетам, ущерб от пожаров может превысить 150 млрд долларов, тогда как еще несколько дней назад говорилось о 50 млрд долларов. Между тем катастрофу могут признать самой масштабной, разрушительной и дорогостоящей в истории Соединенных Штатов.