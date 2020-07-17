Мажилисмен Имашева обратилась с вопросом к главному санврачу
Или же это очередное чиновничье самоуправство - объявить телефон источником заразы?
Фото : stackpathdns.com17 июля 2020, 14:00
Депутат Мажилиса Имашева Снежанна прокомментировала запрет на пользование телефонов пациентами в Уральске, сообщает zakon.kz.
Свое обращение она опубликовала на странице в Facebook.
Депутата очень удивила новость: «В Уральске пациентам с коронавирусом запретили пользоваться сотовыми телефонами».
И невозможно сразу поверить в такое, новость больше похожа на фейк. Но следом за ней другая, не менее удивительная: «В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, почему забирают телефоны у пациентов с COVID-19». Смысл новости – телефоны разносят инфекцию… Очень странные подходы к борьбе с коронавирусом у чиновников от здравоохранения. Кому и что мешает провести простые дезинфекционные манипуляции? - отмечает Имашева.
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Она считает, что все понимают насколько важна поддержка со стороны родных и близких для тех, кто лежит в больницах.
А COVID-больные сейчас лишены возможности видеться с кем-либо. Телефон для них единственная связь с внешним миром. В ситуациях, когда такая связь может оказаться жизненно важной, лишать их возможности позвонить близкому, заставить волноваться об их состоянии родных, нагнетать обстановку и в без того непростой ситуации – издевательство, - добавила она.
Но, если оставить позади эмоции, которые вызывают такие заголовки, то остается разобраться с правомерностью и адекватностью такого запрета.
Для начала необходимо выяснить насколько подобные действия соответствуют санитарным правилам и нормам. Входит ли пользование телефонами в стационарах в перечень запретов главного государственного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетовой? Если и существуют подобные ограничения, то они должны быть отражены в соответствующих нормативных документах, постановлениях главного санитарного врача. Но, тогда они обязательны для всех медицинских учреждений страны. Или же это очередное чиновничье самоуправство - объявить телефон источником заразы? - заключила парламентарий.
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