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Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла в Лондоне

Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы.

Фото : vzglyad.az18 июля 2020, 01:28

17 июля, в центре Лондона произошло столкновение между армянами и азербайджанцами, когда в столичном районе Кенсингтон они проводили акции в связи с военной эскалацией на границе двух закавказских республик, сообщает zakon.kz.

Десятки азербайджанцев с флагами Азербайджана и Турции скандировали лозунги "Карабах", "Карабах - наш, он будет наш", "Позор, Армения".

Азербайджанские СМИ сообщают, что на протестовавших азербайджанцев напали армяне. Армянские СМИ утверждают, что драку спровоцировали азербайджанцы. В Twitter появились кадры столкновений.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения). В Нагорном Карабахе ситуация оставалось спокойной.

С обеих сторон есть потери ранеными и убитыми. Ответственность за атаки стороны возлагают друг на друга.


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