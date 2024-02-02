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Массовая драка произошла в Талдыкоргане

Массовая драка произошла в Талдыкоргане Фото: pixabay
Массовая драка произошла в Талдыкоргане, у участников изъяли травматический пистолет и нож, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Национальной гвардии РК, 1 февраля 2024 года во время несения патрульной постовой службы войсковой наряд по улице Кабанбай батыра (Арбат) около 18:45 задержал группу нарушителей, устроивших драку.

"Удалось задержать двух нарушителей, причастных к инциденту. Гвардейцы быстро предотвратили дальнейшее развитие конфликта и обеспечили безопасность окружающих. Гвардейцы доставили нарушителей общественного порядка в городское управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В ходе наружного досмотра у граждан были изъяты нож, газовый баллончик и травматический пистолет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о групповой драке в Кульсары, которая произошла 19 января около 03:05. В больницу попали трое участников ночной потасовки. Один из них, 16-летний подросток, скончался.

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