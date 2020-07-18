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Столичная полиция нашла военного, который угрожал пенсионерам оружием

Им оказался житель столицы 1999 года рождения, рядовой воинской части.

Фото : "Немолчиkz"18 июля 2020, 11:55

В Нур-Султане военный угрожал убить пенсионеров за лай собаки. Полиция нашла его, собранные по делу материалы сотрудники передадут в Воинскую часть для принятия процессуального решения, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось,что возмущенный собачьем лаем военный пришел с оружием в дом супругов-пенсионеров.

Сестра рассказала, как его трясло когда он ругался из за собаки и вытащил пистолет. Когда на работу берут тем более военных они психологов не проходят? Пусть полиция проверяет информацию, куча свидетелей видели как он бил жену, - рассказала дочь пенсионеров фонду "Немолчиkz".

В полиции Нур-Султана сообщили, что военного уже нашли. Им оказался житель столицы 1999 года рождения, рядовой воинской части.

Департаментом полиции собранный материал передан по подследственности в Воинскую часть для принятия процессуального решения.
По факту семейного скандала от супруги мужчины, в полицию заявлений не поступало. Информация проверяется, - говорится в сообщении.


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