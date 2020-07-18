В акимате прокомментировали случай с нарушителем масочного режима в алматинском автобусе

В Ауэзовском районе, на текущий период сотрудниками районного Управления полиции привлечено к административной ответственности 64 человека за нарушение масочного режима.

В акимате Алматы прокомментировали случай с нарушителем масочного режима в автобусе, сообщает zakon.kz

Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима Ауэзовского района Алматы Дастан Кайратулы.

Напомним, администрацией города уделяется особое внимание контролю над соблюдением масочного режима, в т. ч. в общественном транспорте, так как именно в автобусе за счет закрытого помещения возрастает риск заражения жителей коронавирусной инфекцией.

Два дня назад мы были свидетелями того, как контролеры "Онай" высадили из автобуса пассажира, который был без маски. В районе в этом плане ведется работа мониторинговыми группами по контролю соблюдения масочного режима на остановках и в общественном транспорте, — рассказал Д. Кайратулы и призвал горожан соблюдать меры безопасности, т.к. от этого зависит здоровье и жизни окружающих.

Следует отметить, что согласно информации эпидемиологов, горожане не всегда могут самостоятельно распознать коронавирусную инфекцию. Бессимптомные зараженные могут стать причиной заражения контактирующих с ними людей.

Как сообщают в Ауэзовском районе, на текущий период сотрудниками районного Управления полиции привлечено к административной ответственности 64 человека за нарушение масочного режима и составлены протоколы. Как отмечается, мониторинговыми группами наиболее часто нарушения выявляются в местах массового скопления людей, например, на территориях ТРЦ, озера Сайран и т.д.

Вместе с тем в районе продолжается проведение разъяснительной работы по соблюдению режима карантина среди жителей.

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