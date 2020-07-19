Скончался известный писатель и государственный деятель Кемел Мырзагельды

Причины смерти писателя не называется.

На 71-м году жизни скончался известный казахский писатель, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, член Союза писателей Казахстана Мырзагельды Кемел, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили на Instagram странице negekz.

Причины смерти писателя не называются.

Мырзагельды Кемел является автором 14 монографий, 3 учебных пособий, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.

Мырзагельды Кемел Родился в 1949 году в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

В 1971 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности электрификация сельского хозяйства.

В 2000 году окончил юридический факультет Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати по специальности юрист.

Трудовую деятельность начал в 1971 году старшим инженером в совхозе "30 лет Октября" в Мактааральском районе.

С 1975 по 1992 годы - директор совхоза, партийный и советский работник Мактааральского района.

С 1994 по 1995 годы - депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва от Жетысайского избирательного округа № 127 Южно-Казахстанской области.

С 1995 по 2004 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан І и ІІ созывов.

С 2004 по 2007 годы - заведующий сектором аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы - профессор Академии государственного управления при Президенте РК.

С 2010 по 2012 годы - советник председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы - заместитель директора правового департамента Федерации профсоюзов РК. С 2013 года н.в - профессор кафедры "Менеджмент" Евразийского национального университета.

В 2004 году защитил учёную степень доктора экономических наук, тема диссертации: "Развитие кооперации в аграрном секторе Казахстана в условиях рыночных отношений"[2], в 2009 году степень профессора экономических наук.

Автор 14 монографий, 3 учебных пособия, более 100 научных статей, 10 книг в области духовности.[3]

В 2013 году издательством "Қазығұрт" издан сборник избранных произведений в 2-х томах.

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