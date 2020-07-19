Полицейский, прыгнувший с 13 этажа, чтобы поймать педофила, уже перенес 3 операции

Бакытжан Бакиров и его напарник Меир Несипбай награждены медалями "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

Майор полиции Бакытжан Бакиров стал известен после того, как задержал особо опасного преступника, выпрыгнув за ним из окна 13 этажа в Алматы. Во время задержания он получил перелом ступни и уже перенес уже три операции по восстановлению раздробленной кости, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Бакиров вместе с коллегами ловил опасного преступника – грабителя и насильника-педофила. 11 июля текущего года тот залез в один из домов в Алматы, где находились двое детей: 4-х летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой.

Полицейские выследили преступника, узнали его адрес и наведались к нему – в квартиру на 13 этаже. Чтобы попасть в жилище, Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду. Они поднялись на этаж вместе с хозяйкой квартиры. Женщина сказала жильцу, что привела сантехника, который починит протекающую трубу. Злоумышленник, ничего не подозревая, вышел в коридор, где встретился с майором.

Полицейский попытался его задержать, но мужчина забежал в одну из комнат и выпрыгнул в окно. Майор бросился за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров повалил преступника и удерживал его до прихода подмоги.

Во время задержания полицейский получил перелом ступни.

Мне уже сделали три операции на ноге. Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками, - говорит майор.

По его словам, он понял, что произошло только когда отошел от шока. У него шестеро детей: две дочери и четыре сына.

Поэтому, когда я шел на задержание, я поставил себе цель любым способом поймать подозреваемого в таком страшном преступлении, - отметил полицейский.

Майор полиции Бакытжан Бакиров и его напарник старший лейтенант полиции Меир Несипбай за храбрость, самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга Приказом Министра внутренних дел РК награждены медалями "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка"), - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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