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Полицейский, прыгнувший с 13 этажа, чтобы поймать педофила, уже перенес 3 операции

Бакытжан Бакиров и его напарник Меир Несипбай награждены медалями "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

Фото : Polisia.kz19 июля 2020, 16:27

Майор полиции Бакытжан Бакиров стал известен после того, как задержал особо опасного преступника, выпрыгнув за ним из окна 13 этажа в Алматы. Во время задержания он получил перелом ступни и уже перенес уже три операции по восстановлению раздробленной кости, сообщает zakon.kz.

Бакытжан Бакиров вместе с коллегами ловил опасного преступника – грабителя и насильника-педофила. 11 июля текущего года тот залез в один из домов в Алматы, где находились двое детей: 4-х летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой.

Полицейские выследили преступника, узнали его адрес и наведались к нему – в квартиру на 13 этаже. Чтобы попасть в жилище, Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду. Они поднялись на этаж вместе с хозяйкой квартиры. Женщина сказала жильцу, что привела сантехника, который починит протекающую трубу. Злоумышленник, ничего не подозревая, вышел в коридор, где встретился с майором.

Полицейский попытался его задержать, но мужчина забежал в одну из комнат и выпрыгнул в окно. Майор бросился за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров повалил преступника и удерживал его до прихода подмоги.

Во время задержания полицейский получил перелом ступни.

Мне уже сделали три операции на ноге. Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками, - говорит майор.

По его словам, он понял, что произошло только когда отошел от шока. У него шестеро детей: две дочери и четыре сына.

Поэтому, когда я шел на задержание, я поставил себе цель любым способом поймать подозреваемого в таком страшном преступлении, - отметил полицейский.

Майор полиции Бакытжан Бакиров и его напарник старший лейтенант полиции Меир Несипбай за храбрость, самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга Приказом Министра внутренних дел РК награждены медалями "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка"), - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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