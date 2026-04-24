#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

"Обещала кольцо": попытка похищения ребенка попала на видео в Актобе

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 01:48 Фото: pexels
Полиция Актобе задержала жительницу города после сообщений о попытке похищения несовершеннолетней. Момент инцидента, произошедшего средь бела дня в дворовой зоне, зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

Как пишет 24 апреля 2026 года издание "Диапазон", инцидент случился во дворе дома №23 во втором микрорайоне. По словам местных жителей, неизвестная девушка подошла к игравшему ребенку и попыталась увести его за собой, пообещав подарить кольцо.

"Кроме того, она спросила у ребенка, есть ли у нее сережки. Ребенок не хотел идти, но девушка ее уговаривала, и как только подвернулся удобный момент, ребенок убежал и спрятался в магазине. Все это зафиксировала видеокамера другого магазина "Нурдаулет". Об этом сразу же сообщили в полицию и участковому. Во дворе дома камеры не работают, для чего они там, непонятно. Почему бы не починить обычные камеры ради безопасности детей?", – сообщили читатели.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области. По данным правоохранителей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность девушки установили, ее доставили в отдел полиции.

"Сейчас с ее участием проводятся необходимые процессуальные действия, выясняются причины и детали произошедшего. По результатам проверки дадут правовую оценку и будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках закона", – сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

18 февраля 2026 года похожий инцидент произошел в Таразе. Тогда школьницу, стоявшую на остановке, средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: