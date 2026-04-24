"Обещала кольцо": попытка похищения ребенка попала на видео в Актобе

Полиция Актобе задержала жительницу города после сообщений о попытке похищения несовершеннолетней. Момент инцидента, произошедшего средь бела дня в дворовой зоне, зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

Как пишет 24 апреля 2026 года издание "Диапазон", инцидент случился во дворе дома №23 во втором микрорайоне. По словам местных жителей, неизвестная девушка подошла к игравшему ребенку и попыталась увести его за собой, пообещав подарить кольцо.

"Кроме того, она спросила у ребенка, есть ли у нее сережки. Ребенок не хотел идти, но девушка ее уговаривала, и как только подвернулся удобный момент, ребенок убежал и спрятался в магазине. Все это зафиксировала видеокамера другого магазина "Нурдаулет". Об этом сразу же сообщили в полицию и участковому. Во дворе дома камеры не работают, для чего они там, непонятно. Почему бы не починить обычные камеры ради безопасности детей?", – сообщили читатели.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области. По данным правоохранителей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность девушки установили, ее доставили в отдел полиции.

"Сейчас с ее участием проводятся необходимые процессуальные действия, выясняются причины и детали произошедшего. По результатам проверки дадут правовую оценку и будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках закона", – сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

18 февраля 2026 года похожий инцидент произошел в Таразе. Тогда школьницу, стоявшую на остановке, средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину.