Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти

Вариант "свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки" остается по-прежнему актуален, считает президент Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у его оппонентов есть план по силовому свержению власти, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он заявил об этом во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает телеканал ОНТ.

Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года. Он добавил, что тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти.

Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален, - отметил глава республики.

Ранее Лукашенко заявил, что на президентских выборах в республике происходят очень странные вещи. Он пообещал рассказать о них российскому премьеру Михаилу Мишустину, когда они останутся наедине.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК отказал в регистрации основным оппонентам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО. Его недопуск на выборы вызвал массовые акции протеста, которые переросли в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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