Сын экс-президента Кыргызстана задержан за призыв к свержению власти

Силовые структуры Кыргызстана задержали лидеров Социал-демократической партии по обвинениям в призывах к свержению действующей власти, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев, а также другие сторонники партии.

По данным местного издания 24.kg, все они водворены в СИЗО до 17 января 2026 года.

22 ноября 2025 года МВД Кыргызстана опубликовало заявление, в котором говорилось: "МВД пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. В ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений".

Фото: mvd.gov.kg

"Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы". Пресс-служба МВД Кыргызстана

Фото: mvd.gov.kg

Также отмечено, что при обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере 150 000 долларов, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства.

