#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Мир

Сын экс-президента Кыргызстана задержан за призыв к свержению власти

флаг, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:21 Фото: pixabay
Силовые структуры Кыргызстана задержали лидеров Социал-демократической партии по обвинениям в призывах к свержению действующей власти, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев, а также другие сторонники партии.

По данным местного издания 24.kg, все они водворены в СИЗО до 17 января 2026 года.

22 ноября 2025 года МВД Кыргызстана опубликовало заявление, в котором говорилось: "МВД пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. В ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений".

задержанные, МВД, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:21

Фото: mvd.gov.kg

"Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы".Пресс-служба МВД Кыргызстана
оружие, патроны, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 10:21

Фото: mvd.gov.kg

Также отмечено, что при обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере 150 000 долларов, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства.

15 сентября 2025 года мы рассказывали, что семью Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Оппозиционная партия выступила против соглашений с партией власти
19:54, 18 февраля 2023
Оппозиционная партия выступила против соглашений с партией власти
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
15:14, 06 июля 2023
В Бишкеке задержали племянника президента Кыргызстана
В ГКНБ Кыргызстана рассказали, кто организовал попытку захвата власти
11:08, 06 июня 2023
В ГКНБ Кыргызстана рассказали, кто организовал попытку захвата власти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: