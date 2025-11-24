Сын экс-президента Кыргызстана задержан за призыв к свержению власти
Известно, что в числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев, а также другие сторонники партии.
По данным местного издания 24.kg, все они водворены в СИЗО до 17 января 2026 года.
22 ноября 2025 года МВД Кыргызстана опубликовало заявление, в котором говорилось: "МВД пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. В ее состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений".
Фото: mvd.gov.kg
"Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы".Пресс-служба МВД Кыргызстана
Фото: mvd.gov.kg
Также отмечено, что при обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере 150 000 долларов, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства.
15 сентября 2025 года мы рассказывали, что семью Алмазбека Атамбаева принудительно выселили из дома.