Мажилисмены взяли на контроль ситуацию с Домом инвалидов в Уральске

Это не первый случай в Западно-Казахстанской области.

Поводом для внимания депутатов Мажилиса к проблеме, которая сложилась в Доме инвалидов в Уральске, послужили публикации в средствах массовой информации и социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Согласно распространяемой информации ситуация в учреждении критическая: высокая смертность среди жителей Дома, тела умерших завернуты в пакеты и лежат одно на другом, нет лекарств и средств индивидуальной защиты.

Ситуацию на контроль взяли депутаты Мажилиса Снежанна Имашева и Магеррам Магеррамов.

Это не первый случай в Западно-Казахстанской области, с которым приходится разбираться мажилисменам в последнее время. Все это – результат отсуствия системного подхода у руководства области к управлению регионом, считает депутат Мажилиса Снежанна Имашева. Об этом она написала в своем Facebook.

"Еще одна новость, на этот раз под заголовком «Нас все бросили» (газета «Уральская неделя») стала предметом острых обсуждений в социальных сетях. В статье речь о КГУ «Уральский центр оказания специальных социальных услуг» при Управлении координации занятости и социальных программ ЗКО, в народе - Дом престарелых. Выяснение позиции служащих акимата ЗКО привело к следующему: у всех готов ответ – проблемой занимаемся, и вообще проблемы как таковой нет, журналисты просто все раздули, да и в целом не виновато руководство, что в отпуске, проблемы институциональные. В учреждении действительно непростая ситуация, одновременно здесь содержится почти 500 человек. Из них 300 это люди с психоневрологическими нарушениями, а остальные инвалиды и престарелые. Конечно же, все эти люди отягощены различными болезнями и им требуется постоянное медицинское наблюдение. Но на мизерную зарплату сюда не идут работать врачи. Перед выходными в доме престарелых скончались сразу восемь человек. Администрация утверждает, что смерти не связаны с коронавирусной инфекцией. Даже если и смерти не связаны с бушующей пандемией, то рост числа умерших настораживает. И лучше бы в такое время всем ответственным лицам оставаться на своих постах и решать вопросы, которые требуют обычной чиновничьей расторопности. Чем они лучше медицинских работников, месяцами не видевших своего дома? Отпуска можно отложить и до лучших времен. Эта ситуация с домом престарелых очень похожа на ситуацию с городским моргом, вместо поиска причин и решения проблемы мы имеем перекладывание ответственности. На мой взгляд, проблема здесь, скорее, в отсутствии системного подхода руководства области к управлению регионом. Жизнь и здоровье людей должны быть в приоритете у каждого государственного служащего.

P.S. Руководитель управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Алтай Кулкаев обещал, что руководитель учреждения будет отозван из отпуска. Будем следить за ситуацией вместе с М. Магеррамов», - написала Снежанна Имашева в Facebook.

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