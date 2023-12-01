В Уральске растет количество заболевших корью

В Западно-Казахстанской области зафиксировано 297 случаев заболевания корью с начала года. Из числа заразившихся – 205 детей, которые порой очень тяжело переносят это коварное инфекционное заболевание.

По данным областного управления здравоохранения, на данный момент пролечено 262 пациента, из которых 92 взрослых и 5 беременных женщин. На стационарном лечении сейчас 35 пациентов, в том числе 28 детей, 8 малышей до 1-го года, 7 взрослых и одна беременная женщина. В тяжелом состоянии находятся один ребенок и взрослый. Амбулаторно пролеченных больных с корью – 76 человек. В целом, на амбулаторном лечении сейчас находятся 45 человек, из них 29 детей. Больше всего случаев заболевания корью регистрируется в Уральске. По сравнению с показателями прошлой недели произошел рост заболевших корью в два раза.

Известно, что единственный способ остановить распространение инфекции – иммунизация населения. Эпидемиологи бьют тревогу и с ноября проводят разъяснительную работу с родителями, отказывающимися делать прививку от кори своим детям. Основные причины отказа – по религиозным причинам и недоверие к прививочным препаратам.

"С 6 ноября в области началась дополнительная иммунизация населения. Прививаются дети от 6 до 10 месяцев от рождения, и если сделать прививку всем малышам, то можно остановить вспышку инфекции, чтобы она не переросла в эпидемию. Но некоторые родители отказываются от прививки ребенку, как результат в больницы попадают, в основном, непривитые дети". Заместитель руководителя Управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина

В регионе организован областной штаб, куда вошли представители государственных органов, в том числе санитарно-эпидемиологической службы, здравоохранения, Управления по делам религий, которые проводят разъяснительную работу с родителями-отказниками.

"Многие из таких родителей уже приходят на прививки с детьми, понимая, что это необходимо, в первую очередь, для здоровья ребенка. Основной процент заболевших составляют дети до 14 лет. Среди них более 63% оказались не привиты от кори по причине отказов от вакцинации, медицинских отводов и недостижения возраста для плановой вакцинации. Возрастной состав заболевших – дети до 1 года составляют 17 % от общего количества больных, почти половину всех заболевших составляют дети от 1 года до 14 лет, взрослое население составляет 33,8 %. В 43% случаев заболевшие заразились от членов семей. Самая наибольшая регистрация заболеваемости приходится на Уральск – 69,4%. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлено медицинское наблюдение в очагах за 645 контактными лицами". Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев

В городской поликлинике №1 г.Уральска прошел круглый стол на тему вакцинации, за которым собрались медицинские специалисты, они провели профилактическую разъяснительную беседу с родителями, отказывающимися от вакцинации своим детям.





"У нас зарегистрировано по поликлинике 11 заболевших корью, среди них одна беременная женщина, один ребенок до года, двое взрослых, остальные все дети. Два ребенка не привиты, и они получали лечение в инфекционной больнице". Врач-эпидемиолог поликлиники Земфира Койшыбаева

Корь протекает в тяжелой форме с осложнениями, наиболее частые из которых – пневмония, отит, энцефалит, менингоэнцефалит. Это инфекционное заболевание, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, заболевание характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек, а также характерной пятнистой сыпью кожных покровов. Вакцинация против кори проводится два раза в возрасте 1 года и 6 лет, это позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. На данный момент в регионе вакцинирован 2 541 ребенок в рамках дополнительной массовой иммунизации детей от 6 до 10 месяцев.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства сообщила, что в Казахстане 30 детей, заболевших корью, находятся в тяжелом состоянии. По данным Минздрава в стране зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори, из них свыше 82% приходится на детей, в том числе на непривитых детей. В настоящее время случаи кори зарегистрированы во всех регионах.