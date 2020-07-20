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Почему в ковид-больницах Казахстана запрещено делать фото и видео?

Нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни.

Фото : uralsafety.ru20 июля 2020, 11:02

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова пояснила, почему в больницах для больных коронавирусом запрещена фото и видео съемка, передает zakon.kz.

Она уточнила, что больным можно пользоваться телефонами, в отличие от медработников, работающих в грязной зоне.

Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио/фото и видеосъемку в больнице. Объясню почему. В период пандемии очень часто распространяются видезаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъемка ведется без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъемку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни. Более того, видеозаписи используются как инструмент давления на медицинских работников, зачастую больные, не согласные с лечением согласно утвержденного протокола оказывают давление на врачей и медсестер путем осуществления видеозаписи процедур, - пояснила Есмагамбетова.


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