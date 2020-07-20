Использование телефонов в ковид-больницах - главный санврач внесла ясность

Запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений и т.д. врачами, работающими в грязной зоне.

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова пояснила, можно ли пациентам с коронавирусом пользоваться мобильными телефонами в больницах, передает zakon.kz.

На текущий момент, моим постановлением запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений и т.д. врачами, работающими в грязной зоне, потому что эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции. Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио/фото и видеосъемку в больнице, - написала Есмагамбетова в facebook.

Но запрет на видео/аудио и фотосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими.

Ранее сообщалось, что в ЗКО у пациентов с КВИ отбирают телефоны, объясняя это тем, что телефон - не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. В связи с тем, что телефон практически никто не обрабатывает антисептиком. А между тем вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Депутат Мажилиса Имашева Снежанна прокомментировала этот запрет.

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