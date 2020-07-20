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Самосвал загорелся на ходу в Алматы

По словам медиков, водитель получил ожоги 1 степени, серьезно не пострадал.

Фото : zakon.kz20 июля 2020, 13:00

В Алматы во время движения загорелся самосвал, кабина выгорела до тла, передает корреспондент zakon.kz с места происшествия.

Со слов водителя, он двигался по проспекту Райымбека в западном направлении. Примерно в районе 7 горбольницы проезжающие в попутном направлении водители стали показывать ему на переднюю часть самосвала. Он стал прижиматься к обочине, и как только остановился, кабина вспыхнула, из-под двигателя стали вырываться языки пламени, густой и черный едкий дым.

Возгорание тушили "всем миром". Тем не менее, кабина самосвала выгорела до тла.

По словам медиков, водитель получил ожоги 1 степени, серьезно не пострадал.


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