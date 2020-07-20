Нацбанк снизил базовую ставку до 9,00%

Cнижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности.

Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,00% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%, передает zakon.kz.

Снижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности в первом полугодии 2020 года, чем ожидалось в рамках прогнозного раунда май-июнь т.г. Принятые меры по ужесточению карантина окажут дополнительное дезинфляционное воздействие, - отметили в Нацбанке.

При этом базовая инфляция (trimmed mean) и медианная инфляция в июне 2020 года демонстрируют более умеренную динамику – 6,1% и 4,4%, соответственно. Стоит отметить постепенное ускорение с начала года (в декабре 2019 года – 5,2% и 4,3% соответственно), но, при этом, показатели базовой инфляции растут медленнее общей инфляции, сигнализируя о более умеренном росте монетарного компонента инфляции.

Как отмечается, существенно снизились риски роста долларизации, что расширило потенциал для снижения ставки. В результате оперативных мер по защите тенговых активов по итогам 6 месяцев т.г. долларизация депозитов снизилась с 43,1% до 40,0% по предварительным данным, что также благоприятствует возможности по снижению базовой ставки.

Сужение коридора продиктовано стабилизацией ситуации на финансовых рынках и постепенной адаптацией экономики к новым условиям. Это решение позволит приблизить ставки денежного рынка к базовой ставке, обеспечит снижение волатильности ставок денежного рынка и будет способствовать формированию у участников рынка более устойчивых ожиданий.

Новый уровень базовой ставки позволит в определенной степени компенсировать возросшие кредитные риски, снизив стоимость кредитов. Текущее решение позволит сгладить влияние последствий мер по ужесточению карантина на казахстанскую экономику и поддержит процесс восстановления роста экономики Казахстана, - считают в финрегуляторе.

Как поясняется, годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В июне 2020 года она составила 7,0%. Основной вклад в инфляцию вносит удорожание продовольственных товаров, рост цен на которые составил 11,1% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция замедляется – с 1,9% в апреле до 0,5% в июне т.г. Наибольший годовой рост по итогам июня наблюдается на фрукты (23,0%), макаронные изделия (15,3%), мясо и мясопродукты (14,0%), хлебобулочные изделия и крупы (13,5%), рыбу и морепродукты (11,7%).

Рост цен на остальные компоненты инфляции остается умеренным. Непродовольственная инфляция складывается ниже прогнозов и составила 5,4%. Месячная динамика роста цен стабильна и не превышает 0,5%. Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию будет оказывать подавленный потребительский спрос в условиях действия карантинных мер и снижения покупательской способности населения на фоне падения реальных денежных доходов. Инфляция платных услуг в июне составила 3,0% в годовом выражении.

Инфляционные ожидания остаются относительно стабильными. В июне 2020 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 5,4%. Доля респондентов, ожидающих сохранения либо ускорения роста цен в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 43% (в мае – 54%).

В целом, фактическая динамика годовой инфляции по итогам июня 2020 года соответствует прогнозным оценкам. В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% на конец 2020 года.

Возросший дезинфляционный эффект от мер по ужесточению карантина, а также более существенное снижение ВВП в 1 полугодии т.г. по сравнению с прогнозами обеспечат постепенное замедление инфляции к верхней границе целевого коридора 4-6% в 2021 году.

Основными рисками для роста инфляции в текущем году являются влияние фискального и квазифискального импульса на инфляционные процессы, снижение предложения, вызванного нарушением цепочек поставок в условиях карантина, а также рост цен импортных поставок на фоне ослабления обменного курса тенге.

По итогам первого полугодия 2020 года ВВП Казахстана сократился на 1,8% в годовом выражении при прогнозе -1,5%. Это обусловлено спадом в секторе услуг, несмотря на ослабление карантинных мер и открытие объектов торговли и общественного питания с середины мая 2020 года. Положительный вклад в динамку ВВП внесли отрасли информации и связи (9,0%), здравоохранения, образования и государственного управления. Наблюдается рост производства горнодобывающей (2,2%) и обрабатывающей промышленности (4,8%). Экономическая активность также поддерживается расширением строительных работ (на 11,2%) и увеличением валового выпуска продукции сельского хозяйства (на 2,4%).

Индекс деловой активности, рассчитанный Национальным Банком на основе опросов предприятий, находится в отрицательной зоне, но после падения до исторических минимумов в апреле т.г. (37,2) вырос в июне т.г до 46,8. В разрезе отраслей, замедление показателя в большей степени наблюдается в секторе услуг и промышленности.

Снижение потребительской и инвестиционной активности оказывает давление на совокупный спрос. Введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности. Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привела к ухудшению ситуации на рынке труда, - указывается в анализе.

Инвестиции в основной капитал сокращаются, в том числе отражая подавленный внутренний спрос из-за сокращения реальных доходов населения. Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия т.г. снизился на 2,9% в годовом выражении. Основное влияние на динамику инвестиционной активности оказал спад инвестиций в горнодобывающей промышленности на 11,6% (январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года), обусловленный приостановлением строительных работ на Тенгизском месторождении.

Поддержку совокупному спросу оказывает рост государственных расходов на социальное обеспечение и социальную помощь. Расходы республиканского бюджета на данную сферу в январе-июне 2020 года выросли на 19,9%.

Очередное плановое решение Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 7 сентября 2020 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.

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