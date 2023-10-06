Нацбанк снизил базовую ставку до 16%

Национальный банк РК объявил о снижении базовой ставки до 16%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, комитет по денежно-кредитной политике снизил базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге", – прокомментировали в Нацбанке.

В пресс-службе регулятора отметили, что возможность дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничена. Такое решение будут рассматривать только в том случае, если годовая инфляция замедлится до однозначного уровня.

"Годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год – 10-12%. Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", – отметили в Нацбанке.

Инфляционные ожидания ускорились, хотя сама инфляция замедлилась. Ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе – 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе – 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает ход реформ на рынке ЖКУ и рост цен на топливо.



Внешняя инфляция, по сообщению Нацбанка, замедляется. Но отдельные проинфляционные факторы и риски возросли. Инфляция в развитых странах все еще высокая: Европейский центральный банк в сентябре повысил процентную ставку, ФРС США также допускает новое повышение. В России в сентябре продолжилось ужесточение денежно-кредитной политики.

"Рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи", – отметили в Нацбанке.

Риски роста инфляции связаны с усилением фискального импульса и тем, что инфляционные ожидания продолжают расти. Также на них влияет потенциальная реализация вторичных эффектов от повышения цен на горюче-смазочные материалы и коммунальных тарифов, которые ранее компенсировала динамика курса тенге. Прогнозы по снижению урожая пшеницы также могут разогнать инфляцию. Внешние риски представляют неопределенная геополитическая обстановка, ускорение инфляции в РФ и возможный рост мировых цен на продовольствие из-за срыва "зерновой сделки".

Нацбанк прогнозирует, что умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года. В среднесрочной перспективе инфляция должна стабилизироваться на уровне цели в 5%.

Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 24 ноября в 12:00 по времени Астаны.

В конце августа Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку впервые за три года – с 16,75% до 16,5%.