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Черный ящик сбитого самолета "МАУ" отправили во Францию

Вместе с французскими экспертами также будут работать специалисты из Киева.

Фото : ilna.news20 июля 2020, 18:16

Во Франции сообщили, что бортовые самописцы Boeing 737, сбитого под Тегераном, прибыли к ним из Ирана, передает zakon.kz со ссылкой на Mignews.

Европейское государство выбрано для расшифровки черных ящиков украинского пассажирского лайнера, так как имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. Вместе с французскими экспертами также будут работать специалисты из Киева.

Ранее о таком порядке работы договорился президент Украины Владимир Зеленский. Он утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном. В начале июля государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.


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