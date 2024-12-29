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#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
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События

Авиакрушение под Актау: "черные ящики" отправят в Бразилию

черные ящики передадут в Бразилию, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 22:36 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Минтранспорта РК заявили о принятом решении направить бортовые самописцы ("черные ящики") с разбившегося вблизи Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Бразилия также является страной производителем воздушного судна Embraer.

Центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Данный вопрос находится на личном контроле президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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