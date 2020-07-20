В Алматы судят британца, подозреваемого в убийстве дочери

Следующее заседание назначили на 27 июля.

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу британца Бараката Мохамеда, которого подозревают в убийстве своей полуторагодовалой дочери, передает zakon.kz.

Утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи, но там девочка скончалась. По подозрению в убийстве арестовали ее отца, гражданина Великобритании Бараката Мохамеда.

Суд над британцем проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Председательствующего судью зовут Бахытхан Бакирбаев. Из-за карантина процесс проходил онлайн.

Главное судебное разбирательство переносили два раза. Первое было отложено из-за того, что подсудимый поменял адвокатов и им требовалось время, чтобы ознакомиться с уголовным делом, второй был отложен из-за того, что приболела переводчица.

И вот сегодня, 20 июля, начался суд. Бараката Мохамеда защищают три адвоката.

Одного из них зовут Таир Назханов. Во время своего выступления он заявил, что защита нашла основания для того, чтобы вернуть дело на предварительное слушание.

Среди нарушений есть: нарушение права Бараката на получение квалифицированной юридической помощи, незаконное проведение осмотра места происшествия, нарушение закона при допросе, нарушение закона при осмотре тела ребенка, нарушение при возврате вещественных доказательств и так далее.

Защита также считает, что нужно еще раз провести психолого-психиатрическое исследование Баракату, потому что "анамнез подозреваемого указывает на наличие явной патологии". А то, что он не обращался к врачам и сохранял в тайне наличие патологии связано с тем, что он пилот и его могли дисквалифицировать.

Не установлен способ, механизм и средство нанесения черепно-мозговой травмы потерпевшей по причине отсутствия возможности повторного исследования трупа потерпевшей, отказ в эксгумации. Вызывают сомнения выводы стационарной комплексно-психолого-психиатрической экспертизы о психическом здоровье гражданина Бараката. Вызывают сомнения выводы медико-токсикологической экспертизы на наличие в рвотной массе наркотического вещества. В материалах дела отсутствуют источники, фактические сведения о мотивах и целях преступления. В категорической форме нельзя признать доказанной умышленную вину в совершении убийства Баракат Софии ее отцом Баракат Мохамедом. Дело подлежит возвращению прокурору для устранения всех указанных нарушений, - сказал адвокат Таир Назханов.

Сегодня успел выступить только один адвокат. Каждое его предложение переводили на английский для Бараката Мохамеда и его защитника Сары Мохамед, которая является сестрой подсудимого. Это занимало определенное время.

В итоге, следующее заседание назначили на следующую неделю.

В связи с окончанием рабочего времени, объявим перерыв до следующего понедельника.(...) Объявляется перерыв до 10:30 27 июля 2020 года. На этом судебное заседания объявляю закрытым, - сказал судья Бакирбаев.

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