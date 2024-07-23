Подозреваемую в убийстве родственника женщину задержали в Алматы

Подозреваемую в убийстве родственника женщину 23 июля задержали по "горячим следам" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как прокомментировали в полиции, особо тяжкое преступление совершено около пяти часов вечера. В подъезде одного из домов в Алмалинском районе был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

"Это преступление раскрыто по горячим следам. По подозрению в его совершении экипажем патрульной полиции задержана женщина, являющаяся родственницей убитого. Установлено, что между ними произошел скандал, в результате чего женщина схватила нож. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Иная информация не разглашается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области были обнаружены останки девочки, которая пропала без вести в марте 2024 года в селе Куш. Глава Департамента полиции (ДП) области Бауржан Аленов рассказал детали происшествия.