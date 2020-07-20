Озеро Кубейтуз может надолго потерять свою уникальность из-за варварства людей

По словам экологов, из-за нанесенного за считанные месяцы урона, процесс восстановления может затянуться минимум на 10-15 лет.

Озеро Кубейтуз может надолго потерять свои уникальные свойства из-за варварских действий отдыхающих людей. Об этом сообщил в ходе пресс тура для СМИ председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили в ходе пресс-тура для представителей СМИ, данный водный объект существует давно. Замкнутый водоем в основном наполняется из паводковых вод. Из-за большого количества солей под землей на поверхности образуются такие концентрации.







Многие ошибочно считают, что здесь есть лечебные свойства, но на самом деле эта соль никакими особыми лечебными свойствами не обладает, ничем особым от простой соли не отличается, - уточнил глава Комитета.

Площадь озера составляет 640 га, глубина достигает 1,5 метра. Как объяснили журналистам, многие также ошибочно думают, что розовый цвет придает сама соль или почва, но на самом деле такой цвет достигается за счет микроорганизмов, водорослей. Раз в несколько лет они дают такой оттенок.

Мы сильно обеспокоены сегодняшней ситуацией на этом уникальном и красивом озере. Сейчас все соцсети заполнены информацией. Выехали непосредственно посмотреть и показать. Это возможно единственное такое озеро в Казахстане. Озера с похожими свойствами есть в Канаде и Австралии, - рассказал Зулфухар Жолдасов.

Он напомнил, что уникальное озеро привлекло людей своим необычным цветом. Как результат, а это теперь можно увидеть из многочисленных фотографий и видео в социальных сетях, в выходные был большой наплыв людей.

По его словам, приезжающие дикарем жители оставляют после себя мусор, а также ведрами выкапывают соль.

Как вы видите здесь есть черные ямы, которые образовались когда несознательные люди забирали соль, забирали иловые отложения. Даже когда мы ехали сюда видели объявления о продаже этой соли за 5 тыс. за килограмм, - сказал Жолдасов в качестве примера.

Сейчас, по его словам, совместно с акиматом района Ерейментау поставили несколько рубежей полиции. Это временное решение на период карантина.

Также совместно с экологической полицией планируется проводить разъяснительную работу, а в случае нарушения будут штрафовать за сбор соли.

Думаю, что совместными усилиями попытаемся пресечь эти варварские начинания по изъятию ресурсов. Акиматом района принято решение ограничить количество людей. После карантина предстоит работа с сознательностью. Штраф за соль будет зависеть от объема изьятого ресурса, а за мусор составит 5 МРП, - отметил Зулфухар Жолдасов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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