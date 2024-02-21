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Уникальное достижение повторила Елена Рыбакина

теннисистка Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина стала третьей за последние 10 лет теннисисткой, кто пять раз выходил в четвертьфинал турнира WTA в первые два месяца сезона, сообщает Zakon.kz.

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Ранее это удавалось лишь испанкам Карле Суарес-Наварро (2015 год) и Гарбинье Мугурусе (2020 год).

В этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в четвертфинале турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

Сегодня 21 февраля казахстанка одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Френх (53-я в рейтинге WTA) и вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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