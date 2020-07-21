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Алматинский автобус "обезопасили" большой медицинской маской

Выходил ли транспорт на линию - неизвестно

Фото : -21 июля 2020, 00:26

В социальных сетях распространяется фотография общественного автобуса с надетой на него медицинской маской, передает zakon.kz.

Согласно подписи, сопровождающей фотографии, это - алматинский автобус. Неизвестно, выходил ли на линию автобус в таком виде и чья это инициатива.


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