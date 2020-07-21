Кадыров прокомментировал внесение его в "черный список" Госдепа США
"Дальше будет интереснее", - утверждает Кадыров.
Фото : Telegram21 июля 2020, 00:36
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Госсекретарю США Майклу Помпео, который объявил о внесении чеченского руководителя в "черный список", передает zakon.kz.
Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!, - написал Кадыров в своем Telegram-аккаунте, сопроводив текст фотографией, где он стоит вооруженный двумя ручными пулеметами (РПК).
Внесение в "черный список" означает запрет на въезд в США.
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