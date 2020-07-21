Необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан", не допустив хищений бюджетных средств.

Уголовные дела заведены на высокопоставленных лиц двух министерств. Именно поэтому нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан", не допустив хищений бюджетных средств. Об этом заявил председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает zakon.kz.

Пандемия заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями. Сегодня в мире, как никогда прежде, актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления. Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию, - сказал Шпекбаев.

По его словам, необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан", не допустив хищений бюджетных средств.

В данном контексте хотел бы проинформировать, что в настоящее время мы расследуем 2 уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки, - сказал он.

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