Группировку заведующих детсадов осудили в Астане

В Астане осудили сразу нескольких заведующих детских садов за хищение бюджетных средств в размере 35 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. На скамье подсудимых оказались заведующие детских садов, которые при пособничестве директора ТОО и сотрудника детского сада совершили хищение вверенного им имущества путем растраты в крупном размере.

Согласно материалам дела, заведующие подавали заявки на не поставляемые продукты питания и выписывали электронные счет-фактуры, накладные, акты сверок с недостоверно указанным объектом. Деньги заведующие перечисляли на счет директора ТОО.

Таким образом, подсудимые с помощью директора ТОО похитили свыше 35 млн тенге.

В суде подсудимые не признали вину и попросили оправдательный приговор.

"Приговором суда заведующие К. и С. осуждены к трем годам лишения свободы. Ввиду отсутствия в действиях директора ТОО смягчающих и отягчающих обстоятельств, с учетом наличия прежней судимости по аналогичному уголовному правонарушению, по правилам совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим судом назначено четыре года лишения свободы", – сообщили в столичном суде.

С учетом смягчающих и отсутствием отягчающих обстоятельств, а также по состоянию здоровья, заведующему и сотруднику одного из детских садов назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, еще двум заведующим – три года ограничения свободы.

Осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

28 мая Агентство по финансовому мониторингу рассказало о поставщиках продуктов, которые наживались на детских садах в Астане.