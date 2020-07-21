Можно и нужно ли раздавать 10% пенсионных накоплений всем желающим

Способны ли эти деньги реально помочь казахстанцам решить финансовые проблемы, рассуждают эксперты.

На днях члены Общественного совета ЕНПФ выступили с предложением разрешить казахстанцам снимать досрочно 10% от пенсионных накоплений, чтобы справиться со своими финансовыми проблемами в период пандемии коронавируса. Мнением о том, насколько эта мера может помочь нашим гражданам в сложившейся экономической ситуации, как снятие этой суммы может повлиять на размер их будущей пенсии, и не получится ли так, что многие, забрав положенные 10%, не смогут в дальнейшем сделать нужные накопления для обеспечения своей старости, в беседе с журналистом zakon.kz поделился известные казахстанские эксперты.

По мнению экономиста Армана Байганова, предложенная членами Общественного совета ЕНПФ мера, действительно нужная, хотя, скорее всего, и не затронет в полной мере именно тех казахстанцев, которые больше всего нуждаются в деньгах.

Я считаю, что многие самозанятые казахстанцы, которые работают на вещевых и продовольственных рынках, в салонах красоты и на других объектах малого бизнеса, ранее пенсионные отчисления либо вовсе не делали, либо делали минимальные. Основная масса людей, у которых пенсионные накопления составляют свыше миллиона тенге, это те, кто работает на госслужбе, в нацкомпаниях. А в этих сферах во время карантина сильных сокращений персонала не было. Соответственно, их сотрудники не сильно пострадали от этого и большинство как работало, так и работает. То есть основной посыл данного предложения – поддержать людей, которые в период пандемии коронавируса лишились доходов. Но именно у них пенсионных накоплений мало, – считает Арман Байганов.

Он отметил, что даже если в среднем 1 миллион тенге накопилось, то человек получит 100 тысяч тенге, и возможно, это поможет решить его определенные краткосрочные проблемы. Но те, кто имеет пенсионные накопления по 5, а то 10 миллионов тенге, итак не сильно нуждаются в средствах. А соответственно, подобная помощь им вряд ли понадобиться. Но, тем не менее, если рассматривать вопрос с другой точки зрения, то хранение средств в пенсионном фонде фактически даже не покрывает инфляцию. И чем эти деньги просто будут лежать там и постепенно обесцениваться, лучше предоставить людям возможность снять эти 10%. Возможно, эти средства им помогут внести первоначальный взнос на приобретение жилья, совершить какие-то необходимые покупки. А для государства плюс в том, что потребительский спрос у населения повыситься за счет этих средств.

Ведь, если все или большая часть вкладчиков пенсионного фонда воспользуется этой возможностью, то в целом сумма получится немалая в масштабах страны. И это оживит экономику. То, что государство в виде денежной помощи выделило 42 500 тенге и, как сообщают СМИ, эти деньги получат около 1 миллиона человек, в масштабах страны это всего лишь 42,5 миллиарда тенге. Это никак не оживит экономику. А вот за счет изъятия части пенсионных средств это возможно. Если, грубо говоря, сейчас в пенсионном фонде примерно 9 триллионов тенге, и если бы всем вкладчикам выдали по 10%, то в экономику придет около 1 триллиона тенге. То есть в 20 раз больше. И эти деньги люди будут тратить на продукты, товары и услуги, что поможет поддержать малый и средний бизнес в тяжелой ситуации. То есть это будет и простым людям помощь, и поддержка отечественного бизнеса, – продолжил эксперт.

Что касается второй части вопроса, то, по мнению Армана Байганова, Единый накопительный пенсионный фонд и сейчас возложенную на него функцию фактически не выполняет. Например, в Сингапуре люди не просто добровольно, а с радостью вкладывают свои деньги в пенсионный фонд, потому что у них доходность в среднем в 1,5-2 раза выше, чем на банковском депозите. И люди видят стабильность пенсионного фонда, то что вложенные в него средства не только покрывают инфляцию, но и приносят немалый доход.

А у нас наоборот, больше обесценивание вложенных средств идет. Пенсионный фонд по доходности вложенных средств даже банковский процент по депозитам не покрывает. Если исторически посмотреть, доходность даже 10% годовых не дает. Поэтому, если ЕНПФ и дальше будет распоряжаться деньгами вкладчиков так же как сейчас, то лет через 10-20 на достойную пенсию рассчитывать вряд ли стоит. Мы, конечно, получим вложенные деньги, но обесцененными в два раза, если ориентироваться на цены. Потому что доходность низкая, а рисков много. Особенно, если учесть, как и куда инвестирует пенсионный фонд свои деньги сейчас. Поэтому, на мой взгляд, эти деньги, по крайней мере, их часть лучше сейчас получить, – подытожил Арман Байганов.

С предложением разрешить казахстанцам снимать досрочно 10% от пенсионных накоплений, чтобы справиться со своими финансовыми проблемами в период пандемии коронавируса отчасти согласен аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев. Однако, по его мнению, деньги все же не стоит раздавать всем и сразу.

Как отметил эксперт, любое предложение раздачи денег из ЕНПФ вызывает живой интерес в обществе, потому что многие считают, что их там нет, что государство обманывает и все хотят их получить. Поэтому предложение главы общественного совета ЕНПФ Евгения Сейпульника сейчас очень горячо обсуждают.

Что касается моего мнения, то я считаю, что эти деньги действительно принадлежат вкладчику. Поэтому, если вкладчику эти деньги помогут выжить, то есть если он серьезно болеет и деньги нужны на спасение своего здоровья, например, на операцию или на что-то еще, он должен их получить. Может быть даже в большем объеме, чем 10%. Но, я считаю, что это единственное для чего нужно отдавать пенсионные деньги. Потому что накоплений на самом деле у людей мало. Все их хотят получить, а когда получат и потратят, будут просить у государства, выходить на митинги и говорить: "мы их потратили, мы не знали, а теперь вы нам платите, вы нам обязаны". Но, повторюсь, в ситуации, когда от этих денег зависит жизнь вкладчика, нужно идти навстречу, – сказал Андрей Чеботарев.

Он дополнил, что согласен с Евгением Сейпульником в том, что в сложной ситуации пенсионный фонд должен идти навстречу, передавая вкладчикам часть накопленных средств. Но опять же не так, как предложил глава общественного совета ЕНПФ.

Он предлагает раздавать деньги всем. То есть устроить такое "ковровое бомбометание". Но 10% – у большинства получится порядка 100 тысяч тенге, которые просто будут проедены. Поэтому, по моему мнению, эти деньги ни на что нельзя давать кроме сохранения жизни и здоровья. При этом нужно разработать определенный механизм и сделать его максимально понятным и прозрачным, вандалоустойчивым, чтобы пенсионные деньги не получали просто так. Но при этом необходимо сделать этот механизм достаточно быстрым, потому что, как показал коронавирус, здоровье может ухудшиться очень быстро. Поэтому в случае реальной угрозы жизни вкладчика все это должно рассматриваться и решаться максимально быстро, – подытожил Андрей Чеботарев.

Подготовил Владимир Демидов

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