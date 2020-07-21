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Нокаут на дороге сняли в Алматы

По видео идет проверка.

Фото : golos.ua21 июля 2020, 14:40

Драку с отправкой в нокаут сняли очевидцы в Алматы, передает zakon.kz.

Автор видео сообщает, что дело было около ж/д вокзала Алматы-2. Двое мужчин подрались прямо посреди дороги. В итоге один буквально вырубил второго.

В полиции сообщили, что по видео идет проверка, обращений в полицию не было.

Внимание! На видео нецензурая лексика!

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Жёсткий нокаут у вокзала Алматы-2????

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online) 20 Июл 2020 в 9:18 PDT


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