Нокаут на дороге сняли в Алматы

По видео идет проверка.

Драку с отправкой в нокаут сняли очевидцы в Алматы, передает zakon.kz.

Автор видео сообщает, что дело было около ж/д вокзала Алматы-2. Двое мужчин подрались прямо посреди дороги. В итоге один буквально вырубил второго.

В полиции сообщили, что по видео идет проверка, обращений в полицию не было.

Внимание! На видео нецензурая лексика!

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