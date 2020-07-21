Нокаут на дороге сняли в Алматы
По видео идет проверка.
Фото : golos.ua21 июля 2020, 14:40
Драку с отправкой в нокаут сняли очевидцы в Алматы, передает zakon.kz.
Автор видео сообщает, что дело было около ж/д вокзала Алматы-2. Двое мужчин подрались прямо посреди дороги. В итоге один буквально вырубил второго.
В полиции сообщили, что по видео идет проверка, обращений в полицию не было.
Внимание! На видео нецензурая лексика!
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