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Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы

Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео. На кадрах между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Один из мужчин после удара упал и не двигался, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"По данному факту проводится проверка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гр. М., 1988 года рождения, назначена судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание.

Далее материалы производства направят в суд.

Ранее драка женщин на дороге в Алматы попала на видео.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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