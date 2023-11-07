Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео. На кадрах между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Один из мужчин после удара упал и не двигался, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"По данному факту проводится проверка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных гр. М., 1988 года рождения, назначена судебно-медицинская экспертиза, – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание.
Далее материалы производства направят в суд.
Ранее драка женщин на дороге в Алматы попала на видео.
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