Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы

Фото: pexels

В социальных сетях появилось видео. На кадрах между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Один из мужчин после удара упал и не двигался, сообщает Zakon.kz.

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