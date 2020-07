Роналду разочаровался во вратаре-одноклубнике

Звезда "Ювентуса" нападающий Криштиану Роналду пытался дать наставления своему одноклубнику-вратарю перед пенальти наставления, а потом сильно расстроился. Из-за того, что они не помогли, либо вратарь все сделал по своему, так и осталось загадкой, передает zakon.kz.

"Ювентус" в итоге обыграл "Лацио" в матче Серии А 2:1, причем, оба гола забил именно Роналду во втором тайме. Благодаря этому он вырвался в единоличные лидеры среди лучших бомбардиров чемпионата, на один мяч обогнав нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. Кроме того, Роналду оформил быстрейшие 50 мячей в Серии А и установил неофициальный рекорд - первым из футболистов забил 50 мячей в трех лучших лигах Европы – АПЛ (Англия), Ла Лиге (Испания) и Серии А (Италия).

Но помимо этих событий, в данном матче запомнился еще один интересный эпизод с участием Роналду. В концовке матча Иммобиле заработал пенальти и решил сам его реализовать. Криштиану в это время успел подбежать к вратарю своей команды Щенсны и поговорить с ним. Возможно, речь шла о том, в какую сторону и с какой ноги чаще всего бьет Чиро. Увы, история умалчивает, прислушался ли вратарь к советам своего звездного одноклубника, или нет, но пропущенный Щесны с пенальти гол вызвал разочарование у Роналду.

When you thought you were the sole leader in league goals ???? pic.twitter.com/lFRI0tLZng