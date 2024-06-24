Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Одноклубником Роналду может стать знаменитый польский голкипер Щенсны

Футбол Игрок Аль-Насра, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:25 Фото: Instagram/wojciech.szczesny1
Вратарь сборной Польши и итальянского футбольного клуба "Ювентус" Войцех Шенсны дал свое согласие на переход в саудовский "Аль-Наср", лидером которого является португалец Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

34-летний вратарь планирует перейти в "Аль-Наср" после чемпионата Европы-2024, где его команда практически досрочно завершила свои выступления, проиграв обе встречи в стартовом раунде. Матч третьего круга Евро-2024 для польской дружины уже не имеет никакого значения, они не смогут пройти в плей-офф турнира.

Футбол Переход АльНаср, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:25

Фото: Instagram/wojciech.szczesny1

Щенсны согласился подписать двухлетний контракт с командой Роналду на сумму около 19 млн евро за сезон.

В свою очередь "Аль-Наср" заплатит туринскому коллективу примерно 4 млн евро за Войцеха.

Сборная Польши потеряла всяческие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2024 после поражения во втором круге чемпионата Европы, когда уступила Австрии со счетом 1:3. А на старте данных соревнований команда Щенсны не смогла одолеть сборную Нидерландов, выступая без своего лидера Роберта Левандовски.

Читайте также

Футбол Презентация игрока
"Реал" объявил о дате презентации бразильского таланта Эндрика
Футбол Наказание игрока
УЕФА дисквалифицировал албанского игрока Даку на два матча
Федерация альпинизма, Казахстан, олимпиада в Париже
Федерация альпинизма принесла олимпийскую лицензию в копилку страны
Куандык Шынасилов
Роберт Левандовски Евро-2024 Роналду Криштиану 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: