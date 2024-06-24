Одноклубником Роналду может стать знаменитый польский голкипер Щенсны

Вратарь сборной Польши и итальянского футбольного клуба "Ювентус" Войцех Шенсны дал свое согласие на переход в саудовский "Аль-Наср", лидером которого является португалец Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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34-летний вратарь планирует перейти в "Аль-Наср" после чемпионата Европы-2024, где его команда практически досрочно завершила свои выступления, проиграв обе встречи в стартовом раунде. Матч третьего круга Евро-2024 для польской дружины уже не имеет никакого значения, они не смогут пройти в плей-офф турнира.

Фото: Instagram/wojciech.szczesny1

Щенсны согласился подписать двухлетний контракт с командой Роналду на сумму около 19 млн евро за сезон.

В свою очередь "Аль-Наср" заплатит туринскому коллективу примерно 4 млн евро за Войцеха.

Сборная Польши потеряла всяческие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2024 после поражения во втором круге чемпионата Европы, когда уступила Австрии со счетом 1:3. А на старте данных соревнований команда Щенсны не смогла одолеть сборную Нидерландов, выступая без своего лидера Роберта Левандовски.