Захвативший заложников в Украине опубликовал требования в Twitter

Он потребовал, чтобы первые лица Украины, включая президента Зеленского, записали видеообращение о том, что они "террористы в законе" и выложили видеозапись в интернет.

Мужчина захватил автобус с 20 заложниками в центре Луцка в западной Украине, передает zakon.kz.

По информации Telegram-каналов Mash и Baza - злоумышленником является житель Одессы, состоящий на учете у психиатра. В Twitter он подписан, как Максим Плохой.

Там же он опубликовал свои условия. Злоумышленник потребовал, чтобы первые лица Украины, включая президента Зеленского, записали видеообращение о том, что они "террористы в законе" и выложили видеозапись в интернет.

г.Луц в заложниках автобус люде...выше мои требования — Максим Плохой (@7PDb0Rq5Ojl0dWb) July 21, 2020

Опубликована фотография автобуса с поврежденными окнами. Местные СМИ сообщают, что в центре города раздавалась автоматная очередь. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как сообщает Mash, Максим Плохой написал книгу, сидя в тюрьме, и обращался в издания с просьбой ее опубликовать. Изданию удалось пообщаться с одним из людей, к которым он обращался с просьбой взять его 500-страничный труд “Философия преступника”. Он заявлял о возвращении подлинного смысла понятий Свобода и Анархизм в своих текстах. Плохой пытался опубликовать работу с 2014 года. Книга заканчивается обещанием “прочитать миру свою молитву”.

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