В Казахстане пять бесплатных лекарств включат в лечение КВИ на дому

Уже прорабатывается вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы.

Минздрав включит пять ключевых фармацевтических препарата в медицинские протоколы для лечения пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний и амбулаторных условиях. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.

Мы прорабатываем вопрос по включению 5 ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, КВИ в домашний условиях и амбулаторно, для того, чтобы идти на опережение, чтобы люди не искали эти препараты на рынке. Необходимые процедуры сейчас проводятся, включаются протоколы лечения, мы уже прорабатываем вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы, - сообщил он.

Читайте также: Пациенты с симптомами COVID-19 смогут бесплатно получать антибиотики

Антикоагулянты, жаропонижающие, антибиотики. Данные препараты требуют коррекции со стороны медицинских работников.

Наши граждане бегают по аптекам, ищут. Мы сейчас именно эти препараты хотим включить в стандарт лечения на дому, чтобы под контролем врача в легких формах эту помощь оказывать, - сказал Цой.

Рассматривается вопрос, чтобы включить в амбулаторно-лекарственное обеспечение жаропонижающие препараты: Парацетамол и Ибупрофен, антикоагулянты: Ривароксабан, Апиксабан и Дабиготран.

Кроме того, он отметил, что ведомство приложило все усилия для налаживания поставок медикаментов в розничные сети.

Для розницы мы организовали 6 авиарейсов в Россию и Индию, и больше 4 млн упаковок доставлено в РК. Параллельно каждый регион самостоятельно занимается этим вопросом, дополнительно борты ставятся для того, чтобы увеличить доступность препаратов. Местами мы все еще видим определенный дефицит, но в целом ситуация стабилизировалась. Эти препараты поступают. Этот процесс должен наладится и наши компании, думаю, что будут своевременно поставлять на рынок необходимые лекарства, - сообщил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!