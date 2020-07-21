От коронавируса в Казахстане скончались 40 беременных женщин
Об этом сказала Ажар Гиният.
Фото : newtimes.kz21 июля 2020, 16:24
Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в стране скончались около 40 беременных женщин, зараженных коронавирусом, скончались, сообщает zakon.kz.
У нас нет данных о новорожденных, умерших от коронавируса. Есть статистика о смертности беременных от коронавируса и пневмонии. Среди беременных женщин около 40 человек умерли, - добавила она на брифинге.
Ранее министр здравоохранения отметил, что до 610 выросло число умерших от коронавируса в стране.
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