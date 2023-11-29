90 беременных женщин заболели корью в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября рассказала, является ли заражение корью показанием для прерывания беременности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заболевание корью не является основанием для прерывания беременности, рассказала Ажар Гиният.

"Заболевание корью не является показанием для прерывания беременности. Наиболее страшнее краснуха, которой обладает контагенным действием на плод. Поэтому на сегодняшний день таких показаний нет. Все беременные, заболевшие корью, находятся на полном контроле", – заявила министр.

Как отметила глава ведомства, медики также наблюдают за детьми, которые находятся в тяжелом состоянии, чтобы не допустить ни младенческую, ни материнскую смертность.

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"Сегодня таких тяжелых случаев среди беременных нет", – резюмировала Ажар Гиният.

29 ноября Ажар Гиният сообщила, что вакцинацию против кори проводят бесплатно всем желающим, в том числе тем, кто не помнит свой прививочный статус.

