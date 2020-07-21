Что происходит в морге Алматы

Алибеков объяснил, почему две недели назад здесь образовалась большая очередь. По его словам, это произошло из-за "небольшого увеличения количества умерших".

Две недели назад в алматинском морге образовалась огромная очередь из родственников умерших. Журналисты zakon.kz узнали, решилась ли проблема с очередью, как справляются с потоком родственников сотрудники морга и что видят патологоанатомы, вскрыв тело умершего от коронавируса.

В 10 утра у входа в городское патологоанатомическое бюро всего человек 15. Кто-то плачет, кто-то просто ждет выдачи тела. Время от времени работники бюро называют фамилию и люди к ним подходят. После чего сюда заезжает катафалк и увозит тело.

Большой толпы людей, как две недели назад, здесь нет.

Это мы и хотим снять. Но когда фотограф достает камеру, подскакивает охрана, говорит, что съемка запрещена. То же самое заявляет и подошедшая санитарка. Затем выходит представитель городского штаба по борьбе с вирусом и от нас отстают.

Наталья пришла забрать тело папы. Ему было 88 лет. Накануне, 20 июля, он скончался от сердечной недостаточности. До этого пять дней лежал дома с высокой температурой. В больницу его принимать отказались, сославшись на то, что нет мест.

Было озвучено: "Пока вы ехали, я уже 19 человек положила, я вас не приму". Со скандалом через заведующего добились, чтобы его положили. В больнице 1,5 суток находился, его перевели в реанимацию с 65% поражением легких. Вчера утром он скончался. Медики заявили, что это была остановка сердца, сердце не выдержало в связи с возрастом, - рассказала она.

Наталья стояла у патологоанатомического бюро с 8 утра. Место на кладбище для папы они уже подготовили. Но, говорит Наталья, если выяснится, что он умер от коронавируса, тело могут им не выдать. "Государство будет само его хоронить".

Поговорив с Натальей, мы отходим в сторону. Во двор въезжает машина. Открывается багажник, куда кладут маленький гроб. Через пару минут машина уезжает, а мужчина, который только что стоял спокойно, заливается плачем. Его с двух сторон поддерживают близкие и уводят прочь. Вероятно, мужчина потерял своего ребенка.

Здесь много скамеек. На одной из них сидят двое мужчин. Казбек пришел поддержать друга, у которого два дня назад скончалась мама. Ей было 66 лет, в больницу поступила с двусторонней пневмонией.

Женщина неделю пролежала с высокой температурой. 19 июля ей стало трудно дышать и родные вызвали скорую помощь. Медики сначала отказывались госпитализировать, но в итоге сдались и в 3 утра увезли в больницу. Через два часа она скончалась в реанимации.

Казбек уже организовал похороны. Говорит, что его удивила реакция могильщиков, которые изначально просили 67 тысяч тенге за раскопку, а вчера почему-то стали отказываться от этих денег.

В похоронном бюро нам сказали, что за раскопку могилы мы должны будем оплатить 67 тысяч и госпошлину 87 тысяч отдельно. Когда мы вчера приехали в Бурундайское кладбище, нам сказали, что ничего платить не надо. Мы еще удивились. К слову, они себя очень странно вели. Говорили: "Нет-нет, не надо платить!" Сегодня утром я узнал, что поймали двух человек с кладбища", - рассказывает Казбек.

Пока мы разговаривали с Казбеком, из здания морга вышел директор патологоанатомического бюро Бахытжан Алибеков.

Он рассказал, что здесь работает 194 человека. Из них 37 врачей, 72 человека - средний медицинский персонал и 64 младший медперсонал. Плюс ко всему были привлечены еще 14 человек в качестве волонтеров. Они являются студентами старших курсов и помогают в подготовке и выдаче тел.

Алибеков объяснил, почему две недели назад здесь образовалась большая очередь. По его словам, это произошло из-за "небольшого увеличения количества умерших".

Здесь вопрос стоял в большом потоке родственников. Вы знаете наши традиции, обычаи, когда на одного умершего приходило от 10 до 20 родственников. Мы организовали поток, зону для ожидания. Основная проблема была в том, что никто не хотел ждать. Все хотели прийти, получить справку, тело, не стоя в очереди, создавая ажиотаж, вызывая телевидение. Вся проблема в том, что родственники не были готовы ждать в течение дня получения тела, - говорит он.

На вопрос, какую картину патологоанатомы видят при вскрытии тела умершего от коронавируса, директор морга ответил, что пока не может об этом говорить. Проводится большая научная работа.

Дело в том, что до июня в Казахстане было запрещено делать вскрытие умерших от КВИ. Летом постановление было пересмотрено и патологоанатомам дали возможность вскрывать.

Мы пока исследуем, и когда соберется достаточное количество материала, будем проводить аналитику. Тогда будем разговаривать с клиницистами, будем сопоставлять вскрытия Алматы, Астаны и другие регионы. Что у нас общего, какая разница в течение заболевания. У нас хорошие отношения с клиницистами и клиницисты интересуются заключениями, потому что это на самом деле позволяет менять протоколы лечения, менять подход к лечению. У нас очень тесный контакт в этом плане, - рассказал Бахытжан Алибеков.

Для исследований нужно как минимум полгода, подытожил директор.

Из городского патологоанатомического бюро мы уходили в обеденное время. Очередей не было. Время от времени санитары называли фамилию умершего, к ним подходили родственники. Тело умершего грузили в катафалк и уезжали.

Айтурган Азимжанова, Николай Колобов

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