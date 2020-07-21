Полицейский, прыгнувший за педофилом с 13-го этажа, награжден медалью

Кроме того, правами Министра и начальника ДП были награждены еще семеро сотрудников отдела полиции при УП Турксибского района.

Майор полиции Бакытжан Бакиров, прыгнувший за особо опасным преступником с 13-го этажа, награжден медалью, сообщает zakon.kz.

Оперуполномоченный отдела полиции при УП Турксибского района вместе с коллегами ловил опасного преступника – грабителя и насильника-педофила. 11 июля текущего года тот залез в один из домов в Алматы, где находились двое детей: 4-х летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой.

С целью раскрытия этого вопиющего и особо тяжкого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. В результате оперативных и спецмероприятий был установлен адрес, по которому скрывается подозреваемый.

Полицейские выследили преступника, узнали его адрес и наведались к нему – в квартиру на 13 этаже. Чтобы попасть в жилище, Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду. Они поднялись на этаж вместе с хозяйкой квартиры. Женщина сказала жильцу, что привела сантехника, который починит протекающую трубу. Злоумышленник, ничего не подозревая, вышел в коридор, где встретился с майором.

Полицейский попытался его задержать, но мужчина забежал в одну из комнат и выпрыгнул в окно. Майор бросился за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров повалил преступника и удерживал его до прихода подмоги.

Во время задержания полицейский получил перелом ступни и уже пережил три операции.

Сегодня правами Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева наш коллега Бакытжан Бакиров награжден медалью “Құқық тәртібін қамтамасыз етуде қосқан үлесі үшін”. С этой миссией мы посетили его на дому, справились о здоровье, пожелали ему скорейшего выздоровления. На таких примерах самоотверженного несения службы мы воспитываем молодое поколение полицейских и наглядно демонстрируем, как действует настоящий профессионал, который по зову сердца и призванию души стоит на страже спокойствия и благополучия граждан. Выражаю майору Бакирову благодарность. Отдельное спасибо его родителям, воспитавшим достойного сына, – сказал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, правами Министра и начальника ДП были награждены еще семеро сотрудников отдела полиции при УП Турксибского района, благодаря умелым действиям которых особо опасный преступник, надругавшийся над ребенком, обезврежен и понесет заслуженное наказание.

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