Крупный наркопосев обнаружили в степи полицейские Кызылординской области
Сотрудники отдела полиции Кармакшинского района ДП Кызылординской области ликвидировали крупный наркопосев, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, сначала у жителя района нашли высушенную марихуану, упакованную в мешок, весом 1 кг 607 г.
"Установлено, что задержанный выращивал наркосодержащее растение в степной местности. В ходе осмотра места происшествия дополнительно обнаружены 132 куста конопли. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых в качестве вещественного доказательства наркосодержащих растений составил 24 кг 824 г", – рассказали в полиции.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Также в полиции отметили, что с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" полицейскими Кызылординской области выявлено 155 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 383 кг наркотических средств, ликвидировано пять фитолабораторий, задержаны 49 подозреваемых.
