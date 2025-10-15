#АЭС в Казахстане
Происшествия

Крупный наркопосев обнаружили в степи полицейские Кызылординской области

коноплю выращивал житель Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:18 Фото: polisia.kz
Сотрудники отдела полиции Кармакшинского района ДП Кызылординской области ликвидировали крупный наркопосев, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, сначала у жителя района нашли высушенную марихуану, упакованную в мешок, весом 1 кг 607 г.

"Установлено, что задержанный выращивал наркосодержащее растение в степной местности. В ходе осмотра места происшествия дополнительно обнаружены 132 куста конопли. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых в качестве вещественного доказательства наркосодержащих растений составил 24 кг 824 г", – рассказали в полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Также в полиции отметили, что с начала проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" полицейскими Кызылординской области выявлено 155 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 383 кг наркотических средств, ликвидировано пять фитолабораторий, задержаны 49 подозреваемых.

Ранее депутат заявила о росте числа людей с психическими расстройствами из-за наркотиков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
