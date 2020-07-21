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Полиция ищет водителя джипа, заехавшего в розовое озеро Кубейтуз

Казахстанцы требуют найти и наказать водителя.

Фото : facebook/Астана - Что? Где? Когда?21 июля 2020, 14:25

В соцсетях рассылают фотографию с розового озера Кубейтуз, в которое заехал джип, передает zakon.kz.

Казахстанцы требуют найти и наказать водителя. В полиции Акмолинской области сообщили, что его поиски ведутся.

20 июля розовое озеро закрыли из-за наплыва туристов. В этот же день туда выехали представители Минэкологии. Стало известно, что водоему нанесен ущерб из-за людей, которые ведрами тащили соль из озера. В Интернете появились сообщения о ее продаже, якобы для лечения коронавируса.


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