Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Теперь преступник хотел, чтобы ряд высокопоставленных лиц, в числе которых Коломойский и Порошенко, опубликовали в соцсетях признание о том, что они террористы в законе.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео, сообщает zakon.kz.

Одно из требований террориста, чтобы президент страны Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом: "Фильм "Земляне" смотреть всем!". Глава государства выполнил это требование, опубликовав видео на своей странице в Facebook.

Это документальный фильм Шона Монсона, который наделал много шума и завоевал несколько наград. В фильме показаны кадры, снятые скрытой камерой, из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и зрелищных мероприятий с участием животных. Фильм поднимает вопросы эксплуатации человеком животных.

Ранее стало известно, что в автобусе имеется раненый человек. Об этом рассказал сам преступник, который называет себя Максимом Плохим (настоящее имя Максим Кривош). Стоит отметить, что видеообращение Зеленского — не единственное требование злоумышленника. Мужчина также хочет, чтобы ряд высокопоставленных лиц, в числе которых Коломойский и Порошенко, опубликовали в соцсетях признание о том, что они террористы в законе.

Позже стало известно, что террорист освободил всех заложников. После чего Зеленский удалил со своей страницы в Facebook видеообращение, записанное по его требованию.

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